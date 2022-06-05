شكرا لقرائتكم خبر التجمعات الصحية تقدم خدمات مبتكرة عبر 5 برامج تطويرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعن دور التجمعات الصحية قالت الوزارة إنها تقدم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين في جميع المناطق، وفقا لنموذج الرعاية الصحية الحديث بمستوياتها المختلفة. ويتركز عمل التجمعات على تنفيذ مجموعة من البرامج التحولية الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطر الصحية، ورفع مستوى الجودة والكفاءة للخدمات المقدمة. وكانت الموافقة صدرت على نقل الموظفين والعاملين من ذوي العلاقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها - التابعين لوزارة الصحة - إلى شركة الصحة القابضة، التي وافق مجلس الوزراء على تأسيسها، أو أي من شركاتها التابعة وفق القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص. وتتولى التجمعات الصحية تقديم خدمات الرعاية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة.ووفقا للقرار تكون وزارة الصحة هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، على أن تستمر في تقديم خدمات الرعاية الصحية إلى حين نقلها بالكامل إلى شركة الصحة أو أي من شركاتها التابعة.
البرامج التي تقدمها التجمعات
- برنامج تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض
- برنامج لتطوير الرعاية الصحية الأولية كبرنامج طبيب لكل أسرة
- تطوير خدمات الرعاية المتخصصة مثل رعاية مرضى السرطان والفشل الكلوي
- تطوير خدمات الرعاية الحرجة لضمان سرعة التعامل مع الجلطات القلبية والدماغية
- التوسع في برامج الصحة الرقمية وخدمات الرعاية الافتراضية
كانت هذه تفاصيل خبر التجمعات الصحية تقدم خدمات مبتكرة عبر 5 برامج تطويرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.