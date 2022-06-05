التجمعات الصحية تقدم خدمات مبتكرة عبر 5 برامج تطويرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفق 5 برامج هدفها تقديم خدمات مبتكرة، أكدت وزارة الصحة أن دور التجمع الصحي يتمحور حول تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة في نطاق جغرافي محدد، ويركز على تقديم رعاية صحية مبتكرة محورها المستفيد. وبحسب الوزارة فإن التجمع الصحي هو منظومة متكاملة من منشآت تقديم الرعاية الصحية المبتكرة، وتشمل مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة والمتخصصة والرعاية المنزلية والممتدة والرعاية الافتراضية وغيرها. وأشارت إلى أن التجمع الصحي مسؤول عن تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة للمستفيدين في نطاق جغرافي محدد.

وعن دور التجمعات الصحية قالت الوزارة إنها تقدم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين في جميع المناطق، وفقا لنموذج الرعاية الصحية الحديث بمستوياتها المختلفة. ويتركز عمل التجمعات على تنفيذ مجموعة من البرامج التحولية الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطر الصحية، ورفع مستوى الجودة والكفاءة للخدمات المقدمة. وكانت الموافقة صدرت على نقل الموظفين والعاملين من ذوي العلاقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها - التابعين لوزارة الصحة - إلى شركة الصحة القابضة، التي وافق مجلس الوزراء على تأسيسها، أو أي من شركاتها التابعة وفق القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص. وتتولى التجمعات الصحية تقديم خدمات الرعاية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة.

ووفقا للقرار تكون وزارة الصحة هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، على أن تستمر في تقديم خدمات الرعاية الصحية إلى حين نقلها بالكامل إلى شركة الصحة أو أي من شركاتها التابعة.

البرامج التي تقدمها التجمعات

