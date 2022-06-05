شكرا لقرائتكم خبر طرح 200 فرصة وظيفية للشباب في ملتقى الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف، دشن وكيل إمارة المنطقة حسين آل سلطان فعاليات ملتقى الجوف 2022 «توطين وتمكين»، في المركز الحضاري بمدينة سكاكا، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة نايل الرويلي. ويهدف الملتقى الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى الإسهام في رفع نسب التوطين وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الجوف.

وطرحت 30 جهة مشاركة من القطاعين العام والخاص نحو 200 وظيفة للشباب والفتيات برواتب تبدأ من 4 آلاف ريال وتصل إلى 14 ألف ريال في عدد من المؤسسات الوطنية والشركات.

وتضمن الملتقى محاضرة للتعريف بمنتجات بنك التنمية الاجتماعية، وأخرى عن تمكين الشباب بالقطاع الخاص، وورشة عمل للتعريف ببرنامج التوطين.

ويأتي الملتقى ضمن جهود فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع إمارة المنطقة وأمانة الجوف والشركاء في القطاعين العام والخاص لتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والتعريف ببرامج ومبادرات التوطين بالمنطقة ورفع نسب التوطين في سوق العمل، وفقا لتوجيهات سمو أمير المنطقة، وتحقيقا لأهداف «رؤية المملكة 2030».