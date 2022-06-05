شكرا لقرائتكم خبر بدء تسليم تعويضات العقارات المزالة في جدة بمليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بجدة بدء تسليم الدفعة الأولى من تعويضات العقارات المزالة بمبلغ مليار ريال، وذلك امتدادا للخدمات والمبادرات التي تقدمها المنظومة الحكومية لأصحاب العقارات المزالة، بحضور محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، وأمين محافظة جدة صالح التركي.

وأكدت اللجنة أن صرف التعويضات لبقية المواطنين سيكون تباعا على عدة مراحل، وفق جدول زمني بعد انتهاء أعمال حصر العقارات وتقييمها، واستكمال المواطنين للإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة.

وأوضحت اللجنة أن تسليم التعويضات يأتي امتدادا للجهود والمبادرات التي تبذلها القطاعات الحكومية، بهدف إعادة تنظيم الأحياء العشوائية وتعزيز جودة الحياة فيها، مبينة أن أعمال تقييم العقارات تمت عبر لجان مستقلة تضم 6 أعضاء من 4 جهات حكومية تشمل كلا من وزارة: الداخلية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، إضافة إلى اثنين من المقيمين المعتمدين تختارهم الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

وبينت أن التقييم تم بناء على معايير فنية لكل حي على حدة، حيث تم تقييم قيمة الأرض منفصلة عن قيمة الأنقاض، ومن لا يمتلك صكا للأرض يتم تعويضه عن الأنقاض فقط، وأن تقدير العقارات تم بناء على مساحة وموقع واستعمال الأراضي (سكني، تجاري، أرض فضاء)، أما تقدير سعر البناء فقد اعتمد على نوع البناء ومساحته مثل: (بناء مسلح، شعبي، مستودعات)، منوهة بأن لجان التقييم اعتمدت على اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار، ودليل المعايير الفنية الصادر من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، والمبني على أفضل الممارسات التي تعزز حوكمة التقدير والتقييم العقاري.

الأوراق والمستندات المطلوبة

