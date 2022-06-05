شكرا لقرائتكم خبر التبليغات القضائية لأطراف الدعوى عبر «معين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتضمن التبليغ عبر الخدمة تفاصيل الدعوى وبياناتها وموعد جلسة التقاضي المحدد لها، وتتمثل خطوات الدخول إلى الخدمة في اتباع الرابط المرسل بالجوال والبريد الالكتروني والإطلاع على تفاصيل التبليغ ومرفقاته بعد التأكد من الأحقية في ذلك عبر رمز التحقق المرسل.ويأتي إطلاق خدمة التبليغات القضائية عبر البريد الالكتروني والجوال لجميع أطراف الدعوى ضمن خطوات متتالية يقوم بها ديوان المظالم ويوليها اهتماما، وذلك بتوجيه ومتابعة مباشرة من الدكتور خالد اليوسف، في سبيل رقمنة جميع خدمات التقاضي؛ توفيرا للوقت والجهد والمال لكل أطراف التقاضي، إضافة إلى ما يتحقق من خلالها من دقة وسرعة في إنجاز الخدمات والدعاوى.
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