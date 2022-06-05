اخبار الخليج – وزير الخارجية يتسلم أوراق تفويض المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر الوزارة اليوم، سعادة السفير خالد المقود، الذي سلم إلى وزير الخارجية أوراق تفويضه منسقًا مقيمًا لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، رحب سعادة وزير الخارجية بسعادة السفير خالد المقود، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على دعمه في تأدية مهامه الدبلوماسية بما يعزز الشراكة الوطيدة والمتميزة مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في ترسيخ الأمن والسلام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

من جانبه، أعرب سعادة السفير خالد المقود عن شكره وتقديره لسعادة وزير الخارجية على حُسن استقباله واهتمامه بتدعيم التعاون المثمر مع الأمم المتحدة في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.

حضر اللقاء، سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة السفير طلال عبدالسلام الأنصاري، مدير عام شؤون وزارة الخارجية.