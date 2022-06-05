شاهد.. لحظة سرقة شاحنة على الطريق السريع في الرياض والأمن يضبط المتهم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت القـوة الخاصة لأمـن الطـرق بمنطقـة الريـاض، القبض علـى مواطـن ظهـر فـي مقطع فيديـو يـقـود مركبة نقـل مـواد غذائية إثـر سرقتها من محطة وقود وهـي فـي وضـع التشغيل. وأوضحت أنه قام بصـدم (3) مركبـات علـى طريـق الرياض السريع بمركـز الجلـة فـي محافظـة القويعية وعكس السير، وتم إيقافـه فـي حينـه بـتـاريخ 19/ 10/ 1443 هـ، مبينة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقـه وإحالته إلى النيابة العامة.

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