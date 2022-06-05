القبض على 3 أشخاص لسرقتهم كابلات كهربائية والسطو على محال تجارية بالدمام

محمد بن مسعود - الدمام - قبضت شرطة مدينة الدمام على مقيمين من الجنسية السودانية ومواطن لسرقتهم كابلات كهربائية ومواد بناء من مواقع تحت الإنشاء، والسطو على محالٍ تجارية وسرقة أجهزة كهربائية منها، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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