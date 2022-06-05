بالأرقام.. جهود الدفاع المدني خلال شهر مايو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير باشرت المديرية العامة للدفاع المدني خلال شهر مايو الماضي 4896 عملية إطفاء و4807 عمليات إنقاذ في جميع مناطق المملكة. جاء ذلك حسبما أكد الدفاع المدني السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر. أخبار قد تهمك

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