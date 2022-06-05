ضبط 638 دراجة آلية مخالفة بمناطق المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، عن ضبط 638 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة. وتهيب إدارات المرور بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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