اخبار الخليج – «بيبان» يطلق معسكره التدريبي المكثف للموسم الثاني بحضور وزير الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة صندوق الامل

محمد بن مسعود - الدمام - شهد بيبان، وهو أول برنامج واقعي مخصص لرواد الأعمال في مملكة البحرين يتم انتاجه من قبل مشاريع الأمل، انطلاقة المرحلة الأولى من معسكره التدريبي المكثف، وذلك خلال افتتاحية أقيمت في «برينك مينا» بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد، وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة صندوق الأمل، واستضافت الافتتاحية عدداً من رواد الاعمال الذين تم قبولهم للمشاركة بالبرنامج بمرحلته الأولية.

وتم الإعلان مؤخرا عن تعيين برينك مينا من قبل مشاريع الأمل للقيام بالمعسكر التدريبي الذي يتكون من مرحلتين، الأولى ستدوم لمدة أسبوعين ابتداء من الخامس من يونيو الجاري وحتى السادس عشر، وسيقوم رواد الأعمال خلال فترة تواجدهم بحضور جلسات تخصصية في ريادة الأعمال تهدف لدعمهم في تطوير مشاريعهم، كما سيلتقون ببعض مشاركي الموسم الأول من البرنامج للاكتساب من خبراتهم القيمة، كما يتماشى المعسكر التدريبي مع مهمة مشاريع الأمل المتمثلة في تزويد رواد الأعمال الواعدين بفرصة الوصول للمستثمرين والحصول على الأدوات والموارد اللازمة لتنمية أعمالهم على نطاق دولي.

وقال سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد في كلمة له بهذه المناسبة «إننا نفخر دوما بترديد مقولات حـضـرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في أن مملكة البحرين غنية بشبابها، إن الشباب هم الرهان المضمون لبناء المستقبل، وانطلاقا من رؤية جلالته، فقد قامت الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بالارتكاز في برنامج عملها على تمكين الشباب والاستثمار فيهم باعتبارهم الثروة الحقيقية التي تبني مستقبل الوطن».

وتابع «إننا نسعى دوما الى تنفيذ ثنائية الايمان والامل التي أطلقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، الإيمان بالحاضر وضرورة العمل من أجل تنمية المملكة، والأمل بالمستقبل والسعي نحو تمكين الشباب ومنحهم الثقة في قدراتهم».

وأشار « نحن على أعتاب إطلاق الموسم الثاني من برنامج بيبان، هذا البرنامج الذي وصل صداه في موسمه الاول الى خارج حدودنا الجغرافية منطلقاً بإبداع الشباب الى جميع ارجاء المنطقة. ونظرا للنجاحات التي حققها والأهداف النبيلة التي يحملها للشباب المثابر والمبدع، فقد صنف البرنامج واحدا من البرامج الأكثر مشاهدة على منصة شاهد».

وأضاف «إننا نعتبر بيبان بمثابة فرصة أمام الشباب، لتأمين استثماراتهم والارتقاء بشركاتهم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولتحقيق هذا الهدف سيكون الموسم الثاني أكبر وأعلى صوتًا وأكثر إثارة، كما أن المعسكر التدريبي، سيساهم في تطوير بعض المهارات لدى الشباب للارتقاء بمشروعاتهم وشركاتهم».

بعد انتهاء المرحلة الأولى التي تأهل لها ١٠٠ رائد عمل، سيتم اختيار ٥٠ منهم للمرحلة الثانية من المعسكر التدريبي التي ستنطلق في منتصف شهر يوليو القادم إلى الأول من سبتمبر، وسيواصلون مسيرهم نحو المعرفة التخصصية التي ستهيئهم لعرض مشاريعهم الواعدة أمام لجنة من نخبة المستثمرين الإقليميين على شاشة التلفاز ومنصة شاهد مقابل أسهم في الشركة.

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