“الجدعان” يدعو إلى وضع إطار عملي للتصدي لتحديات الأمن الغذائي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكد وزير المالية محمد عبدالله الجدعان، أن المملكة حرصت منذ تأسيسها على خدمة العمل الإنساني والتنموي لدى دول العالم الإسلامي.

وأشار خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى أن التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم تحتم علينا رفع مستوى التعاون والتنسيق للحد من الآثار السلبية على اقتصادات المنطقة، خصوصا الضغوط التضخمية واضطرابات سلاسل الإمداد.

ودعا البنك للعمل على وضع إطار عملي يساعد الدول الأعضاء في التصدي للتحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، والمملكة العربية السعودية مستعدة لتقديم الدعم الفني في هذا الجانب لتسريع إنجاز العمل المطلوب.

وبين أن الظروف والمتغيرات التي تواجه المسيرة التنموية في العالم بأكمله والعالم الإسلامي بشكل خاص تتطلب استمرار تعزيز العمل المؤسسي والتكامل لدى البنك ومؤسساته.

وشدد أن المملكة حريصة منذ تأسيسها على خدمة العمل الإنساني والتنموي لدى دول العالم الإسلامي، من خلال تقديم كافة أشكال الدعم سواء بشكل ثنائي أو عن طريق المنظمات الإقليمية والدولية.

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كما دعا مجموعة البنك والدول الأعضاء لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكة، وتعزيز الاستفادة مما تقدمه في سبيل مواجهة التحديات المناخية.