السعودية أكثر الدول تأثرا بفورة الجراد الصحراوي

انتخبت اللجنة التنفيذية للدول الأعضاء بهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، المملكة العربية السعودية رئيسًا للدورة الحالية للهيئة، وذلك خلال الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التنفيذية للدول الأعضاء بالهيئة، الذي عقد ضمن أعمال الدورة الثانية والثلاثين التي بدأت فعالياتها اليوم وتستمر لمدة خمسة أيام في محافظة جدة.

مواجهة الجراد

ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، أبرزها تفشي الجراد الصحراوي خلال الفترة (2019 - 2021)، وسبل تعزيز قدرات الدول لمواجهة تطورات الجراد والدروس المستفادة، وتحسين وتطوير عمليات المكافحة، والتغير المناخي ودوره في زيادة وتيرة تفشي الجراد الصحراوي، والتقنيات الجديدة المزمع إدخالها في عمليات مكافحة الجراد، بالإضافة إلى خطة عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة من (2022-2025).

وثمن الأمين العام للهيئة مأمون العلوي الجهود التي استمرت لأكثر من عامين من المقاومة والمكافحة المكثفة لأسراب ومجاميع الجراد الصحراوي التي غزت الدول الأعضاء في الهيئة، والتي شكلت تحديًا حقيقيًا لعمليات المسح والمكافحة، وأثمرت في النهاية عن السيطرة على موجات أسراب الجراد المتتالية، مشيرًا إلى أن المساحة التي تمت فيها أعمال المكافحة، فاقت الـ (6.5) ملايين هكتار في كافة الدول.

انتشار الجراد في السعودية

من جانبه، أوضح مساعد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة، الدكتور سليمان الخطيب، أن المملكة تُعد من أكثر الدول تأثرًا بفورة الجراد الصحراوي، نظرًا لأنها تمثل ملتقى لتكاثر الجراد وانتشاره في مواسم التكاثر الشتوي والربيعي، موضحًا أن المملكة بفضل الدعم اللامحدود من قِبل القيادة، تمكنت من السيطرة على تفشي الجراد الصحراوي، وقامت بمكافحة ما يقارب (700) ألف هكتار بين عامي (2019- 2021)، مستخدمة كافة الوسائل الأرضية والجوية، ومسخِّرة كافة جهودها للسيطرة على تفشى الجراد ومنع انتقاله إلى دول الجوار.

ودعا الخطيب إلى ضرورة تطوير الآليات الإستراتيجية للمكافحة الوقائية والتعامل مع فورات وأوبئة الجراد الصحراوي في دول الهيئة، حتى تكون في كامل الاستعداد لضمان عدم تكرار ما حدث خلال عامي (2019- 2021)، خاصة مع التغيرات المناخية وظاهرة النينو التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن المملكة قدمت دعمًا ماليًّا بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لصندوق الطوارئ، خلال الاجتماع العاجل الذي عقد بالقاهرة عام (2019)، حتى تتمكن الهيئة من دعم الدول الأعضاء لمواجهة هذا الخطر.

الدور السعودي

بدوره، أكد مدير برنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمملكة أيمن عمر، أن المملكة لعبت دورًا رائدًا وسبّاقًا في الإنذار بالفورة المحتلة للجراد في المنطقة عام (2019)، ودعت للتأهب لها ومناصرة حشد الموارد لمجابهتها، بالإضافة إلى دعمها المادي المتواصل للهيئة، مضيفًا أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أولت اهتمامًا كبيرًا بجهود الرصد والإنذار المبكر والقضايا الرئيسة المتصلة بمكافحة الجراد الصحراوي، إيمانًا منها بخطورته وما يمثله من تهديد للأمن الغذائي في المنطقة.

وتشارك في الدورة الحالية للجنة التنفيذية لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى (16) دولة، هي: السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، الكويت، اليمن، سوريا، لبنان، الأردن، العراق، مصر، السودان، إثيوبيا، جيبوتي، إريتريا، بجانب مشاركة العديد من الهيئات والمنظمات الدولية المعنية.

موضوعات تمت مناقشتها

- تفشي الجراد الصحراوي خلال الفترة (2019 - 2021)

- سبل تعزيز قدرات الدول لمواجهة تطورات الجراد والدروس المستفادة

- تحسين وتطوير عمليات المكافحة

- التغير المناخي ودوره في زيادة وتيرة تفشي الجراد الصحراوي

- التقنيات الجديدة المزمع إدخالها في عمليات مكافحة الجراد

- خطة عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة من (2022-2025)