وصول 955 حاجا .. أولى طلائع حجاج هذا العام

استقبلت وزارة الحج والعمرة 955 حاجا قادمين من جمهوريتي إندونيسيا وبنجلاديش، ضمن أولى وفود الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، وسط استعدادات متكاملة من جميع الجهات الحكومية والخاصة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، عملت منذ عدة شهور على حشد جميع الجهود والطاقات البشرية والمادية لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، مؤكدًا جاهزية الوزارة بالتكامل مع جميع الأجهزة الحكومية لإنهاء جميع إجراءات الحجاج بسهولة ويسر بدءاً من إصدار التأشيرات والتأكد من الخصائص الحيوية والحالة الصحية، وترتيب عمليات النقل والإعاشة والتسكين بالشراكة مع جميع الجهات العاملة في الحج حتى مغادرتهم سالمين بعد تأدية المناسك.

وأعرب عن ترحيبه باستقبال الوفد المكون من 405 حجاج من جمهورية بنجلادش، بعد انقطاع عامين بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، مشدداً على حرص الوزارة على تلبية طلبات الحجاج وتحقيق تطلعاتهم، والاهتمام بتيسير أداء المناسك.

من جانبه شدد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للحجاج، وتسهيل تحركاتهم منذ وصولهم إلى المطار وتنقلهم بين السكن والمساجد الإسلامية والتاريخية في المدينة المنوّرة، مؤكداً اكتمال جاهزية القطاعات الحكومية والأهلية لموسم حج هذا العام. يُذكر أن أولى طلائع حجاج هذا العام قد وصلت يوم السبت الماضي عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة قادمة من جاكرتا، ضمن وفد مكون من 450 حاجًا.