مكتبة المؤسس تختتم مهرجان القراءة الحرة

اختُتِمت اليوم فعاليات "مهرجان القراءة الحرة في دورته العشرين"، لطالبات وطلاب التعليم العام، الذي نظمته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض لمدة أسبوع، وذلك ضمن فعاليات المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب.

وقد استفاد من مهرجان القراءة الحرة العشرين أكثر من 100 مدرسة حكومية وأهلية, بحضور 1500 طالبة وطالب من جميع مراحل التعليم العام، الابتدائية والمتوسطة والثانوية للبنات والبنين. وقدم خلال أيام المهرجان 5 مسرحيات ثقافية متنوعة، وعدة فعاليات، منها: حلقة القراءة الجهرية، أنشطة إدراكية، برامج إثرائية، نقاشات حرة وخصصت المكتبة المتنقلة لزيارة الطلاب والطالبات، أثناء المهرجان في فرعَيْ المكتبة بالمربع وخريص، عقد دورة قرائية للمرحلة المتوسطة والثانوية، وخصصت مكتبات الطفل بفرعَيْ المكتبة لإقامة فعاليات المهرجان لطلاب المرحلة الابتدائية، وجُهِّزت بكل ما يلزم من الإمكانات التقنية والأجهزة الحديثة وبث المواد المشوقة والمناسبة، وذلك من خلال شاشات العرض التي تقدم عروضًا تهدف إلى ترسيخ العلاقة بين الطفل والكتاب، وتعزيز ثقته بنفسه لاكتساب العلوم المختلفة. وتهدف المكتبة من المهرجان إلى تنمية ميول وتعزيز حب القراءة لدى الطلاب والطالبات، وتشجيع المعلمين والمعلمات على غرس مفهوم القراءة الحرة، ونشر الوعي القرائي، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العام؛ كونها تمثل الحلقة الأولى في مسيرة البناء والتطوير والتقدم الحضاري في مختلف المجالات، كما تشكل اللبنة الأساسية في تكوين الشخصية لدى النشء وتنمية القيم الفكرية والروحية.

يذكر أن مهرجان القراءة الحرة انطلق في عام 1429 هجرية، واستفادت منه طوال المهرجانات السابقة أكثر من 700 مدرسة حكومية وأهلية، وما يتجاوز 107304 مستفيدين، وعقدت خلال ذلك دورات تدريبية للمعلمين, بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة لطلاب وطالبات التعليم العام.