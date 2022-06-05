93 % من المواطنين يؤيدون وضع أنظمة ولوائح خاصة بالموهوبين

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني استطلاع رأي حول إنجاز الطلبة السعوديين في جائزة الآيسف 2022، بمشاركة 1034، منهم 70 % ذكور، و 30 % إناث.

وجاءت نتائج الاستطلاع بحصول الطلاب السعوديين على 16 جائزة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة، حيث يشعر 48 % من العينة بالفخر، و 17 % يرون أن الاستثمار الحقيقي في الشباب الوطني، فيما يرى 13 % أن شباب المملكة لديهم القدرة في الإنجاز العلمي والتقني عن نظرائهم في الدول المتقدمة علمياً وصناعياً، ويرى 13 % أن تعلمينا قادر على صنع أجيال تنافس عالمياً، أما 9 % يرون أن ذلك يعد نجاحاً للاستثمار في شباب دوت الخليج، و74 % يفضلون تعبئة استمارة العد بأنفسهم (العد الذاتي) في الطلاب الموهوبين.

وفيما يخص منح الابتعاث والقبول الفوري في الجامعات ومن يجب أن يحصل عليه يرى 86 % من العينة أن جميع الطلاب المشاركين في مسابقات المعرض الدولي للعلوم والهندسة يستحقونه، ويرى 14 % أن ذلك يجب أن يكون لمن حققوا جوائز.

وحول أهمية إيجاد أنظمة ولوائح تعليمية مصممة خاصة لمساعدة الطلاب الموهوبين، أجاب 93 % بنعم فيما أجاب 7 % فقط بلا، أما من ناحية تكثيف تدريب المعلمين على اكتشاف الطلاب الموهوبين أبدى 95 % موافقتهم، فيما كان 3 % محايدين، و 2 % يرون غير ذلك، كما أكد 94 % من العينة أنه يجب تكثيف الدورات التدريبية، والحوافز للمعلمين الذين يدرسون الموهوبين، فيما كان 4 % محايدين، و2 % يرون غير ذلك. ويرى 88 % ضرورة أن يخضع معلمي الموهوبين لبرنامج تدريبي، فيما كان 8 % محايدين، و4 % يرون غير ذلك.

وحول شرح الطلاب الفائزين للجمهور -عبر وسائل التواصل الجماهيري- طرقهم في المذاكرة والتحصيل أبدى 87 % الموافقة، فيما كان 7 % محايدين، و 6 % يرون غير ذلك، وحول أثر الطلاب السعوديين في هذه المسابقة أثراً إيجابياً على الطلاب وأنه أوجد دافعية للتحصيل الدراسي أجاب 88 % بنعم، و 7 % منهم محايدين، و 5 % يرون غير ذلك.