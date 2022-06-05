93 % من المواطنين يؤيدون وضع أنظمة ولوائح خاصة بالموهوبين

وجاءت نتائج الاستطلاع بحصول الطلاب السعوديين على 16 جائزة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة، حيث يشعر 48 % من العينة بالفخر، و 17 % يرون أن الاستثمار الحقيقي في الشباب الوطني، فيما يرى 13 % أن شباب المملكة لديهم القدرة في الإنجاز العلمي والتقني عن نظرائهم في الدول المتقدمة علمياً وصناعياً، ويرى 13 % أن تعلمينا قادر على صنع أجيال تنافس عالمياً، أما 9 % يرون أن ذلك يعد نجاحاً للاستثمار في شباب دوت الخليج، و74 % يفضلون تعبئة استمارة العد بأنفسهم (العد الذاتي) في الطلاب الموهوبين.
وفيما يخص منح الابتعاث والقبول الفوري في الجامعات ومن يجب أن يحصل عليه يرى 86 % من العينة أن جميع الطلاب المشاركين في مسابقات المعرض الدولي للعلوم والهندسة يستحقونه، ويرى 14 % أن ذلك يجب أن يكون لمن حققوا جوائز.
وحول أهمية إيجاد أنظمة ولوائح تعليمية مصممة خاصة لمساعدة الطلاب الموهوبين، أجاب 93 % بنعم فيما أجاب 7 % فقط بلا، أما من ناحية تكثيف تدريب المعلمين على اكتشاف الطلاب الموهوبين أبدى 95 % موافقتهم، فيما كان 3 % محايدين، و 2 % يرون غير ذلك، كما أكد 94 % من العينة أنه يجب تكثيف الدورات التدريبية، والحوافز للمعلمين الذين يدرسون الموهوبين، فيما كان 4 % محايدين، و2 % يرون غير ذلك. ويرى 88 % ضرورة أن يخضع معلمي الموهوبين لبرنامج تدريبي، فيما كان 8 % محايدين، و4 % يرون غير ذلك.
وحول شرح الطلاب الفائزين للجمهور -عبر وسائل التواصل الجماهيري- طرقهم في المذاكرة والتحصيل أبدى 87 % الموافقة، فيما كان 7 % محايدين، و 6 % يرون غير ذلك، وحول أثر الطلاب السعوديين في هذه المسابقة أثراً إيجابياً على الطلاب وأنه أوجد دافعية للتحصيل الدراسي أجاب 88 % بنعم، و 7 % منهم محايدين، و 5 % يرون غير ذلك.
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