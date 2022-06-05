جمعية أجياد توقع شراكة تعاونية مع شركة “مطوفي حجاج تركيا” لخدمة ضيوف الرحمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة

أبرمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد بمكة المكرمة، اتفاقية تعاونية مع شركة مطوفي حجاج تركيا وحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا؛ تهدف لخدمة ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام 1443هـ وذلك بمقر الشركة الواقع بفندق مواسم بحي الإسكان.

وقد وقَّع الاتفاقية عن جمعية أجياد للدعوة رئيس مجلسها الدكتور عصام الجفري وعن شركة مطوفي حجاج تركيا أ. زهير بن محمد شاكر عضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركة, وذلك بحضور المدير التنفيذي بالجمعية أ. عصام بتاوي وأ.د. عبدالعزيز بن رشاد سروجي رئيس فريق الشؤون العامة بالشركة, والمهندس عمار بن عبدالعزيز سروجي, نائب رئيس الشؤون العامة بالشركة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام بن هاشم الجفري أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم البرامج الدينية والتوعوية والتثقيفية لضيوف الرحمن والتوعية بأحكام وآداب مناسك الحج والحصول على المطبوعات والملصقات التوعوية وتوزيعها على ضيوف الرحمن إضافة إلى ذلك توزيع مصاحف مترجمة والهدايا المتنوعة على الحجاج وتقديم واجب الحفاوة لهم احتفاءً لقدومهم إلى الأراضي المقدسة.

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يذكر أن جمعية أجياد للدعوة والإرشاد جمعية متخصصة في توعية الحجاج والمعتمرين وسكان منطقة الحرم المكي, من خلال تنفيذ عدد من البرامج العلمية والمحاضرات الإيمانية والمبادرات التطوعية.