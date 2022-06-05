القبض على شخص بحوزته 11 كيلو حشيش و2084 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي بعسير

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – «التخطيط والتطوير العمراني» تقيم ورشة تعريفية للقطاع الحكومي والخاص حول مستجدات مشروع تحديث التصنيفات والاشتراطات التنظيمية للتعمير

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