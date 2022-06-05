محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
قال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، اليوم الأحد، إن ألم المريء يحدث بين الثديين على شكل ضغط، أو ألم يعصر وينتقل إلى الكتف والرقبة ويكون شديدًا مع التعرق.
وأوضح أن هذ الألم يشتد بعد الوجبات الدهنية والقهوة، ولكن ثبت علميا أنه من الممكن أن يحدث بعد الانفعالات العاطفية، أو التمارين الرياضية مما يجعل تمييزه عن أعراض القلب صعب ويحتاج إلى فحوصات أدق.
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري قلب: ألم المريء يشتد بعد الوجبات الدهنية والقهوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.