استشاري قلب: ألم المريء يشتد بعد الوجبات الدهنية والقهوة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

قال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، اليوم الأحد، إن ألم المريء يحدث بين الثديين على شكل ضغط، أو ألم يعصر وينتقل إلى الكتف والرقبة ويكون شديدًا مع التعرق.

وأوضح أن هذ الألم يشتد بعد الوجبات الدهنية والقهوة، ولكن ثبت علميا أنه من الممكن أن يحدث بعد الانفعالات العاطفية، أو التمارين الرياضية مما يجعل تمييزه عن أعراض القلب صعب ويحتاج إلى فحوصات أدق.