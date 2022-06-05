برعاية أمير منطقة تبوك.. جامعة فهد بن سلطان تستعد لإطلاق حفل التخرج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس امناء الجامعة تواصل جامعة فهد بن سلطان استعداداتها لإقامة حفل تخرج الدفعة الرابعة عشرة لحملة البكالوريوس والدفعة الثامنة لحملة الماجستير، حيث سيقام الحفل في مقر الجامعة وذلك يوم الثلاثاء ٢٢ ذو القعدة 1443 هـ الموافق ٢١ يونيو 2022 م.

وتزف الجامعة في حفلها لهذا العام ما يقارب ٥٠٠ خريج وخريجة من مختلف الكليات (كلية الهندسة، ادارة الأعمال، الحاسب، العلوم الدراسات الانسانية وكلية الدراسات العليا).

وتفخر الجامعة بتخريج هذه الكوكبة الجديدة من طلاب وطالبات الوطن ليكونوا فعالين في مسيرة النماء والبناء لهذا البلد الأمين.