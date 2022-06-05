أمير القصيم يطلع على تفاصيل المشاريع الصحية بالمنطقة بتكلفة أكثر من مليار و 600 مليون ريال

محمد بن مسعود - الدمام - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على تفاصيل المشاريع الصحية بالمنطقة، وذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الذي عقد بقاعة الإجتماعات بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان والرئيس التنفيذي لجميع القصيم الصحي الدكتور سلطان الشائع ، وعدد من القيادات الصحية بالتجمع .

وبارك سموه أمير القصيم في بداية الإجتماع صدور قرار مجلس الوزراء بتأسيس شركة الصحة القابضة ، والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني ، والذي يأتي امتدادا لدعم القيادة الحكيمة أعزها الله لتجويد الخدمات الصحية انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 .

وأكد سمو أمير القصيم بأن الموافقة على تأسيس شركة الصحة القابضة سوف يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة وتعزيز ودعم جهود التجمعات الصحية بالمناطق لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين .

وبيّن سموه أن الدولة اعزها الله وفرت أفضل البرامج العلاجية والكوادر الطبية لخدمة المرضى وتقديم برامج الرعاية الصحية المميزة لهم ، مشيرا سموه إلى أهمية ترجمة الدعم السخي وخدمة المواطنين على الوجه المطلوب واستمرارية التميز بأداء الخدمات الصحية .

وأضاف سموه بأن المنطقة تحظى بمشاريع صحية رائدة سوف تساهم في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين في اماكن تواجدهم وتقديم الرعاية الطبية للمرضى القريبين من المناطق المجاورة .

وأشاد سموه بجهود التجمع الصحي بالمنطقة وما يقومون به لإنجاز المشاريع و تنفيذ البرامج التحولية لتعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطر الصحية، ورفع مستوى الجودة والكفاءة للخدمات المقدمة للمستفيدين.

أخبار قد تهمك

واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح موجز من الرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي عن أهم المشاريع الصحي الجاري تنفيذها والتي تبلغ أكثر من مليار وستمائة مليون ريال ، والمشاريع التطويرية والبرامج العلاجية والأكاديمية والرعاية الصحية ، بالإضافة إلى المبادرات النوعيّة التي أطلقها التجمع الصحي خلال العام الماضي 2021.