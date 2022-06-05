أمير جازان يرأس جلسة مجلس المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - جــازان -فضه عطيف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة بالإمارة اليوم، الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة في دورة انعقاده الثانية للعام المالي الحالي 1443/ 1444هـ.

ورفع سموه في مستهل الاجتماع باسمه وباسم أبناء منطقة جازان الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تحظى به المنطقة من دعم واهتمام أسهم في تطوير ودفع عجلة التنمية بالمنطقة، منوهاً بما حققه أبناء الوطن من جوائز عالمية في شتى المجالات وحصول المملكة على المركز الثاني في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ” آيسف 2022 “، ما يؤكد رعاية الدولة للعلم والمعرفة والتكنولوجيا والابتكار والتطلع إلى آفاق مستقبلية واعدة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشاد سموه بجهود الجهات الحكومية بالمنطقة ومتابعة مجلس المنطقة التي أسهمت في نجاح الفعاليات والمهرجان والأنشطة الرياضية وآخرها (بطولة غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية) التي أقيمت بمدينة جازان، ومهرجاني المانجو والحريد وما صاحبهما من فعاليات ثقافية وترفيهية.

وأشاد سمو أمير منطقة جازان بجهود كافة أفراد القوات المسلحة وما يقدمونه من تضحيات للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

ونوه سموه بالدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة للمنطقة التي شملت قطاعات البيئة والمياه والزراعة والطاقة والصحة بقيمة تجاوزت 6 مليارات ريال.

من جانبه أوضح أمين عام مجلس منطقة جازان شاهر بن شهاب الجنفاوي، أن المجلس استعرض خلال الجلسة توصيات ومنجزات الدورة السابقة، ومناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع مع الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية ورئيس القطاع الجنوبي ومدير المشاريع في الشركة، مبيناً أن المجلس خصص جلسته الختامية الأربعاء القادم لبحث محافظة العارضة للوقوف على احتياجات المواطنيين ودفع عجلة التنمية بالمحافظة إضافة إلى العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس.