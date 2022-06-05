شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 40 مطوفاً بالحرم استعدادًا لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون التدريبية والتأهيلية والإثرائية وشركة مطوفي حجاج جنوب آسيا دورة تأهيلية لـ (٤٠) مطوفا بالمسجد الحرام، استعدادًا لاستقبال حجاج هذا العام ١٤٤٣هـ.

يأتي ذلك ضمن استعدادات الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين، لانطلاق برنامج التطويف المركزي بالمسجد الحرام، لتقديم خدمة التطويف والإرشاد والتوجيه لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام ، وكانت الدورة بعنوان (مهارات التعامل مع وفد الرحمن) ، قدمها سعادة المدرب فضيلة الشيخ علي بن حامد النافعي.

وأكد المدير العام لشؤون التطويف والمطوفين الأستاذ أحمد بن سلمان الدهاس، أن من أهداف هذه الدورة تدريب وتطوير المطوفين لحسن التعامل مع ضيوف الرحمن وحسن الاستقبال وتقديم كافة الخدمات لهم، وبلغ عدد المستفيدين من الدورة (40) مطوفا.

تاتي هذه الجهود بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر الفريح.