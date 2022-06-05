شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بمكة تطلق مسابقة «كرياثون» 18 يونيو الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - استحداث منتجات محلية متميزة ذات جودة عالية

- نقل المعرفة وتنوع الخبرات ودعم رواد الأعمال

تطلق الغرفة التجارية بمكة المكرمة، السبت 18 يونيو الجاري, لمدة أربعة أيام، مسابقة كرياثون "ذكرى من مكة"؛ دعماً لرواد ورائدات الأعمال والأفكار الإبداعية في مجال ابتكار الهدايا والتذكارات التي يهتم بها زوار مكة المكرمة التي تهدف إلى استحداث منتجات محلية متميزة ذات جودة عالية، ونقل المعرفة وتنوع الخبرات.

وتبدأ مرحلة التسجيل في المسابقة من الثاني حتى التاسع من يونيو، حيث تنطلق بعدها المنافسات في تقديم المشاركين أفكارهم الإبداعية والابتكارات في الهدايا والتذكارات الخاصة بمكة المكرمة خلال أربعة أيام، يعقبها اختيار الفرق الفائزة وتوزيع الهدايا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة هشام محمد كعكي أن مسابقة "ذكرى من مكة" تهدف إلى إحداث حراك في سوق التذكارات وتعزيز الحراك الاقتصادي من خلال الكشف عن التذكارات بواسطة المبتكرين والمصممين والفنانين والتقنيين، والمسوقين، والشركات الناشئة ورواد ورائدات الأعمال.

وأبان أن الجوائز حُدِّدت في ثلاث فئات: الأولى بقيمة 20,000 ريال، والثانية 10,000 ريال، والثالثة 5,000 ريال، ويُتَبنى دعم المخرجات، وتطوير الأفكار للفرق الثمانية الأولى، موضحًا أن اللجنة وضعت شروطًا محددة للفرق المشاركة, تتمثل في أن يتكون الفريق من 2 - 5 أشخاص، وأن تكون الاهتمامات شاملة لجميع التخصصات المطلوبة (20 فريقًا).

هذا بجانب أن تلتزم الفرق المرشحة للفوز بعرض مشاريعهم، وإمكان تقديم منتج أولي أو تصميم للمنتج، مع الالتزام بالبرنامج الزمني للمسابقة، وفي حال التسجيل باسم فريق يُقدَّم نموذج تسجيل مرة واحدة, على ألا يتجاوز عدد أعضاء الفريق خمسة أشخاص.