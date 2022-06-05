«مونديليز بحرين بسكتس» تعلن عن تعاونها مع Yellow Door Energy لتطوير أنظمة الطاقة الشمسية

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت‭ ‬مونديليز‭ ‬بحرين‭ ‬بسكتس‭ ‬ذ‭.‬م‭.‬م‭. ‬مؤخرًا‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراء‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬’Yellow Door Energy‘،‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تركيب‭ ‬أنظمة‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وباكستان‭. ‬

وتقع‭ ‬محطة‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ ‬مونديليز‭ ‬بحرين‭ ‬بسكتس‭ ‬ذ‭.‬م‭.‬م‭. ‬بمنطقة‭ ‬الحد‭ ‬حيث‭ ‬ستضم‭ ‬قدرة‭ ‬إنتاجية‭ ‬تبلغ‭ ‬2‭.‬3‭ ‬ميغاوات‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4200‭ ‬خلية‭ ‬شمسية‭ ‬سيتم‭ ‬تركيبها‭ ‬فوق‭ ‬الأسطح‭ ‬وبعض‭ ‬مرافق‭ ‬المصنع‭ ‬كمواقف‭ ‬السيارات،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تنتج‭ ‬3‭.‬820‭ ‬ميغاواط‭ / ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬في‭ ‬عامها‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬التشغيل،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬تقليل‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬بمقدار‭ ‬2‭.‬400‭ ‬طن‭ ‬متري‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قال‭ ‬صلاح‭ ‬المراسي،‭ ‬مدير‭ ‬مصنع‭ ‬مونديليز‭ ‬بحرين‭ ‬بسكتس‭ ‬ذ‭.‬م‭.‬م‭. : ‬‮«‬منذ‭ ‬إنشائها،‭ ‬ظلت‭ ‬مونديليز‭ ‬بحرين‭ ‬بسكتس‭ ‬ملتزمة‭ ‬بدمج‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬صميم‭ ‬عملياتها‭ ‬ووضع‭ ‬أهداف‭ ‬طموحة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاستدامة‭. ‬ونركز‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬جهود‭ ‬الاستدامة‭ ‬لإحداث‭ ‬تغيير‭ ‬واضح‭. ‬فشراكتنا‭ ‬مع‭ ‬’Yellow Door Energy‘‭ ‬تعتبر‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬ضمن‭ ‬خططنا‭ ‬لخلق‭ ‬مستقبل‭ ‬مستدام‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الوجبات‭ ‬الخفيفة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬بصفة‭ ‬عامة،‭ ‬مما‭ ‬سيساعدنا‭ ‬على‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬المراسي‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬سيمكننا‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬تحويل‭ ‬24‭% ‬من‭ ‬استخدامنا‭ ‬للطاقة‭ ‬إلى‭ ‬طاقة‭ ‬نظيفة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬أجندتنا‭ ‬للاستدامة،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التزامنا‭ ‬العالمي‭ ‬بتحقيق‭ ‬صافي‭ ‬انبعاثات‭ ‬صفرية‭ ‬عبر‭ ‬كامل‭ ‬سلسلة‭ ‬القيمة‭ ‬لدينا‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2050‭.‬‮»‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬صرح‭ ‬روري‭ ‬ماكارثي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬’Yellow Door Energy‘‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بشراكتنا‭ ‬مع‭ ‬مونديليز‭ ‬بحرين‭ ‬بسكتس‭ ‬ذ‭.‬م‭.‬م‭. ‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الثالث‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬حلول‭ ‬الطاقة‭ ‬المستدامة‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملنا‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬عبر‭ ‬اتفاقيات‭ ‬شراء‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية،‭ ‬بالتالي‭ ‬خفض‭ ‬تكاليف‭ ‬الكهرباء‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬تحقيق‭ ‬صافي‭ ‬انبعاثات‭ ‬صفرية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‭.‬‮»‬

هذا‭ ‬وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬’Yellow Door Energy‘‭ ‬ستتولى‭ ‬مسؤولية‭ ‬التمويل‭ ‬وتصميم‭ ‬وبناء‭ ‬وتشغيل‭ ‬وصيانة‭ ‬محطة‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬طوال‭ ‬مدة‭ ‬الاتفاقية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬مطوري‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية،‭ ‬يمكن‭ ‬للشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬تقليل‭ ‬تكاليف‭ ‬الطاقة‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬استثمار‭ ‬مسبق‭ ‬أو‭ ‬مخاطر‭ ‬تشغيلية،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬أعمالهم‭ ‬الأساسية‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بفوائد‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭.‬