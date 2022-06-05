«مونديليز بحرين بسكتس» تعلن عن تعاونها مع Yellow Door Energy لتطوير أنظمة الطاقة الشمسية

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت مونديليز بحرين بسكتس ذ.م.م. مؤخرًا اتفاقية شراء الطاقة الشمسية مع شركة ’Yellow Door Energy‘، إحدى الشركات العاملة في مجال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وباكستان.
وتقع محطة الطاقة الشمسية في مصنع مونديليز بحرين بسكتس ذ.م.م. بمنطقة الحد حيث ستضم قدرة إنتاجية تبلغ 2.3 ميغاوات مكونة من أكثر من 4200 خلية شمسية سيتم تركيبها فوق الأسطح وبعض مرافق المصنع كمواقف السيارات، والتي من المتوقع أن تنتج 3.820 ميغاواط / ساعة من الطاقة النظيفة في عامها الأول من التشغيل، أي ما يعادل تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 2.400 طن متري.
وفي هذا الصدد، قال صلاح المراسي، مدير مصنع مونديليز بحرين بسكتس ذ.م.م. : «منذ إنشائها، ظلت مونديليز بحرين بسكتس ملتزمة بدمج الممارسات المستدامة في صميم عملياتها ووضع أهداف طموحة لتعزيز الاستدامة. ونركز على توسيع نطاق جهود الاستدامة لإحداث تغيير واضح. فشراكتنا مع ’Yellow Door Energy‘ تعتبر خطوة مهمة ضمن خططنا لخلق مستقبل مستدام في قطاع الوجبات الخفيفة بمملكة البحرين والمنطقة بصفة عامة، مما سيساعدنا على التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.»
وأضاف المراسي قائلًا: «سيمكننا هذا المشروع من تحويل 24% من استخدامنا للطاقة إلى طاقة نظيفة، وهو ما يمثل علامة فارقة في أجندتنا للاستدامة، وذلك بما يتماشى مع التزامنا العالمي بتحقيق صافي انبعاثات صفرية عبر كامل سلسلة القيمة لدينا بحلول عام 2050.»
وفي السياق ذاته، صرح روري ماكارثي، الرئيس التجاري في ’Yellow Door Energy‘: «نحن فخورون بشراكتنا مع مونديليز بحرين بسكتس ذ.م.م. يعد هذا المشروع الثالث لنا في مملكة البحرين، ونتطلع إلى توسيع حلول الطاقة المستدامة لدينا في جميع أنحاء المملكة، من خلال عملنا على مساعدة الشركات في مملكة البحرين على التحول إلى الطاقة النظيفة عبر اتفاقيات شراء الطاقة الشمسية، بالتالي خفض تكاليف الكهرباء والمساهمة في مبادرة تحقيق صافي انبعاثات صفرية في المملكة بحلول عام 2060.»
هذا وتجدر الإشارة إلى أن ’Yellow Door Energy‘ ستتولى مسؤولية التمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية طوال مدة الاتفاقية. ومن خلال العمل مع مطوري الطاقة الشمسية، يمكن للشركات الرائدة تقليل تكاليف الطاقة الخاصة بها دون أي استثمار مسبق أو مخاطر تشغيلية، مع الحفاظ على التركيز على أعمالهم الأساسية والاستمتاع بفوائد الطاقة النظيفة.
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