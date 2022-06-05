وزارة العدل: تحديث 95 ألف صك إلكترونيًا

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة العدل عن أن إجمالي الصكوك العقارية المُحدّثة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022، بلغت أكثر من 95 ألف صك.
وتهدف خدمة تحديث الصكوك إلى تحويل الصك الورقي القديم إلى صك إلكتروني، ويمكن الوصول إليها من خلال الخدمات العقارية على بوابة “ناجز”، إضافة إلى تمكين المستفيدين من الاستفادة من المنظومة الرقمية في وزارة العدل، عبر تنفيذ العديد من العمليات العقارية دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل مثل البيع والرهن والاستعلام وغيرها من الخدمات العقارية.
كما الخليج 365 أن أصدرت الوزارة الدليل الإرشادي لخدمة تحديث الصكوك العقارية الصادرة من كتابات العدل، والمحاكم، حيث تضمّن شرحاً مفصلاً لكيفية الاستفادة من الخدمة عبر بوابة “ناجز” الإلكترونية Najiz.sa، ومتطلباتها وشروطها، وخطوات تحويل صك عقاري من ورقي إلى إلكتروني، إضافة إلى أبرز الممارسات الخاطئة التي قد ينفذها المستفيدون خلال تحديث الصكوك، وطريقة معالجتها.
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