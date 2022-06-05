«النقل» تعلن السماح بإصدار تصاريح إبحار اليخوت

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلنت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود، أنه تم السماح بإصدار تصاريح إبحار اليخوت من خلال بعض المراسي التجارية.

وأوضحت أن هذه المبادرة تهدف إلى تطوير وتسهيل إجراءات الرحلات البحرية لليخوت في المياه الإقليمية للمملكة، بما يضمن تعزيز فرص العمل والاستثمار في قطاع اليخوت.

وأكدت انه سيتم تطبيق هذه المبادرة كمرحلة أولى مع بعض المراسي التجارية، أن تطوير آليات وإجراءات إبحار اليخوت البحرية سينعكس على تشجيع وتحفيز هذا القطاع الذي يعد أحد أهم أنشطة النقل الواعدة وذات القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي.

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وأشارت إلى أنه نظراً للمقومات الطبيعية التي تتمتع بها المملكة والشواطئ الممتدة على سواحلها الشرقية والغربية الأمر الذي يؤكد أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحديث وتطوير الآليات والأنظمة المتعلقة بتنظيم قطاع اليخوت، وتهيئة السبل كافة للوصول إلى أفضل النماذج العالمية لتطور هذه الصناعة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود، تحت عنوان، «استعراض تجربة تصاريح الإبحار من خلال المراسي التجارية»، بحضور ملاك اليخوت والمراسي والمهتمين بهذا المجال الحيوي والنوعي.