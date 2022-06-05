“التعاون الإسلامي” تدين إساءة مسؤول حكومي هندي للرسول 

محمد بن مسعود - الدمام - أدانت منظمة التعاون الإسلامي إساءة مسؤول هندي حكومي للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان سياسي هندي كتب تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر تحدث فيها عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم ممن السيدة عائشة وهي لم تبلغ حينها عشر سنوات، ما أثار غضباً واسعاً بين رواد التواصل في العالم العربي.

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