اخبار الخليج – وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة يستقبل محافظ محافظة العاصمة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬،‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ .‬ وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء‭ ‬،‭ ‬قدم‭ ‬معالي‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬التهنئة‭ ‬لمعالي‭ ‬المحافظ‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بتعيينه‭ ‬محافظاً‭ ‬لمحافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬،‭ ‬مشيداً‭ ‬بمسيرته‭ ‬الحافلة‭ ‬بالعطاء‭ ‬والإنجاز‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناصب‭ ‬التي‭ ‬تبوأها،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭.‬ من‭ ‬جانبه‭ ‬،‭ ‬أعرب‭ ‬معالي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمعالي‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬وحرص‭ ‬لتوثيق‭ ‬التواصل‭ ‬والتنسيق‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬نهج‭ ‬التواصل‭ ‬والتفاعل‭ ‬المجتمعي‭ ‬الذي‭ ‬تنشده‭ ‬المحافظة‭ ‬،‭ ‬منوهاً‭ ‬بحرص‭ ‬معاليه‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ .‬

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