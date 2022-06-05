“الجوازات” تصدر أكثر من 10 آلاف قرار إداري لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، (10786) قرارًا إداريًا خلال شهر شوال 1443هـ بحق مواطنين ومقيمين؛ لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، تنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
وأكدت “الجوازات” على أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت المديرية العامة للجوازات إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال على الرقم (911) في منطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و (999) في بقية مناطق المملكة.
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