جامعة نايف العربية تنظم ندوة لمواجهة الجرائم البيئية وحرائق الغابات

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها؛ تفتتح يوم الثلاثاء 7 يونيو 2022م في مدينة أبها أعمال الندوة العلمية (التدابير الوقائية في مواجهة الجرائم البيئية وحرائق الغابات) التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع إمارة منطقة عسير ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” خلال الفترة من 7 حتى 9 يونيو 2022 بمشاركة خبراء عرب ودوليين، وذلك بهدف الحد من حرائق الغابات في الدول العربية والحفاظ على الاستدامة التنموية وجودة الحياة.

وستناقش الندوة التي تقام فعالياتها في فندق قصر أبها، العلاقة بين الجرائم البيئية وحرائق الغابات، والتعرف على دوافع الجرائم البيئية وأساليبها في حرائق الغابات، وأيضًا إظهار الدور الوقائي للتدابير الاستباقية في الجرائم البيئية للحد من حرائق الغابات لاستدامة التنمية وجودة الحياة، وكذلك التعرف على إسهامات الجامعات ومراكز البحوث الحكومية في مجال حرائق الغابات، والدور الإعلامي الرقمي للوقاية من الجرائم البيئة وحرائق الغابات، إضافة إلى بحث آليات سلامة الغابات وأمنها، والوقوف على أبرز النماذج والتجارب في مجال الجرائم البيئية وحرائق الغابات.

يشار إلى أن الندوة تتزامن مع احتفالات العالم باليوم العالمي للبيئة تحت شعار “لا نملك سوى أرض واحدة”.