لجنة الأحياء العشوائية بجدة تكشف عن تعويض من لا يمتلك صكًا للأرض

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بجدة، أنه من لا يمتلك صكًا للأرض يتم تعويضه عن الأنقاض فقط.
وأوضحت اللجنة أنها مستمرة في ممارسة عملها بإزالة الأحياء العشوائية، وفق الخطة الزمنية المقررة لأعمال الإشعار والإزالة.
وأشارت إلى أن عدد الأحياء التي سيتم إزالتها في جدة يبلغ 32 حيًا عشوائيًا، ونجحت المرحلة الأولى من الحملة بإزالة 20 حيًا، وبدأت المرحلة الثانية التي تستهدف إزالة 12 حيًا، تم العمل بالفعل في إزالة 4 أحياء.
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وأكد أن أعمال الإزالة بدأت بالتزمان في أحياء الجامعة والمشرفة، مشيرة إلى أن الأعمال في حي الجامعة تستمر لمدة 22 يومًا، حيث يعتبر من أكبر الأحياء العشوائية في مدينة جدة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، بدأت أعمال الإزالة في حي بني مالك، وحي الورود، والعمل مستمر فيهما، كما تم اليوم، قطع الخدمات عن أحياء الروابي، والرحاب، والعزيزية، استعدادًا لبدء أعمال الإزالة في 11 من يونيو الجاري.
ووفق الخطة الزمنية الموضوعة من قبل لجنة الأحياء العشوائية، سيكون يوم 13 من أغسطس المقبل، يوم البدء في إزالة آخر الأحياء العشوائية بمحافظة جدة وهما حي أم السلم، وحي كيلو 14 الشمالي.
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