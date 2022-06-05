أمير تبوك يستقبل المشرف العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بمكتبه اليوم ، المشرف العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري .

واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير عن سير العملية التعليمية بالمدارس، وكذلك تقارير مؤشرات الأداء للمدارس ونواتج التعلم بها، والخطط المستقبلية للتطوير والتوسع في أعمالها التعليمية.

كما اطلع على تقرير عن آخر الاستعدادات لإقامة حفل خريجي المدارس الذي سيقام يوم الأربعاء القادم برعاية كريمة من سموه ، مؤكداً أهمية التكامل بين المدرسة والمنزل .

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ونوه سموه بما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من دعم واهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله- , متمنياً للكادر التعليمي والطلاب والطالبات والأسر الكريمة المزيد من التوفيق والنجاح.

فيما ثمن العمري لسمو أمير المنطقة دعمه الدائم لجميع أعمال وأنشطة المدارس وحرصه المستمر للعمل التعليمي وعنايته بأبنائه الطلاب والطالبات بالمنطقة.