بعد تصدر هاشتاق “إلا رسول الله”.. تحرك رسمي من الحكومة الهندية بشأن التغريدة المسيئة للنبي

محمد بن مسعود - الدمام - تداول مغردون على موقع “تويتر” أنباء عن إجبار الحكومة الهندية الناطق الرسمي على حذف تغريدة مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح حساب ” الھیئة العالمیة لنصرة نبي الإسلام” ، أنه بعد غضب مليار مسلم وانتفاضتهم نصرة لرسول ﷺ الحكومة الهندية تتراجع وتجبر الناطق الرسمي على حذف التغريدة المسيئة لجناب نبينا الشريف .. وسنواصل جهودنا في سبيل إجراءات مرضية لأمة الإسلام

واستدعت وزارة الخارجية، اليوم، سعادة الدكتور ديباك ميتال سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وسلمته مذكرة رسمية، أعربت فيها، عن خيبة أمل دولة قطر ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي أدلى بها مسؤول في الحزب الحاكم بالهند، ضد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام والمسلمين.

وقام سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، بتسليم المذكرة لسفير جمهورية الهند.

وإذ ترحب دولة قطر بالبيان الصادر عن الحزب الحاكم في الهند الذي أعلن خلاله إيقاف المسؤول عن مزاولة نشاطه بالحزب بسبب تصريحاته التي أثارت غضب المسلمين حول العالم، فإنها كانت قد أكدت في مذكرة الاحتجاج عن توقعها لاعتذار علني وإدانة فورية لهذه التصريحات من قبل حكومة الهند، لافتة إلى أن السماح لمثل هذه التصريحات المعادية للإسلام بالاستمرار دون عقاب يشكل خطرا جسيما على حماية حقوق الإنسان وقد تؤدي إلى مزيد من التحيز والتهميش والذي سيؤدي إلى حلقة من العنف والكراهية.

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وأشارت المذكرة إلى أن أكثر من ملياري مسلم في العالم يتبعون هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته التي جاءت رسالة سلام وتفاهم وتسامح، ويعتبرونها النور الذي يقتدي به المسلمون في جميع أنحاء العالم.

وأكدت دولة قطر أن هذه التصريحات المهينة التي تحرض على الكراهية الدينية، هي إساءة لمسلمي العالم أجمع، وتدل على الجهل الواضح بالدور المحوري الذي لعبه الإسلام في تنمية الحضارات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الهند.

وجددت دولة قطر دعمها الكامل لقيم التسامح والتعايش واحترام جميع الأديان والقوميات، حيث إن هذه القيم تميز صداقات قطر العالمية وعملها الدؤوب للإسهام في ترسيخ الأمن والسلام الدوليين.