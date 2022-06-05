اخبار السعوديه

القبض على شخص بحوزته مخدرات وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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