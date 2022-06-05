القبض على شخص بحوزته مخدرات وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

93 % من المواطنين يؤيدون وضع أنظمة ولوائح خاصة بالموهوبين أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني استطلاع رأي حول إنجاز الطلبة السعوديين في... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 ذو القعدة 1443 هـ 06 ذو القعدة 1443 هـ

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة على بعض المناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى على... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 ذو القعدة 1443 هـ 06 ذو القعدة 1443 هـ

81% ارتفاع بلاغات الغذاء والدواء انعكاسا لزيادة وعي المستخدمين ومقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية في المملكة، تلقت هيئة الغذاء والدواء في أول 4 أشهر من العام... جدة: يُمن لقمان جدة: يُمن لقمان 06 ذو القعدة 1443 هـ 06 ذو القعدة 1443 هـ

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