الصحة في جدة تستقبل أول رحلة لحجاج الخارج  

وسط استعدادات مكثفة و حثيثة لوزارة الصحة لموسم حج هذا العام 1443هـ ، و انطلاقاً من دورها الرئيسي في تقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم للمملكة ، شاركت صحة جدة في استقبال أول رحلة لضيوف الرحمن و القادمين من بنقلادش لتأدية فريضة حج 1443هـ عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي ( مدينة الحجاج ) في ⁧‫جدة‬⁩ .

و قد أنهت الصحة في جدة ومُنذ وقت مبكر كافة التجهيزات لاستقبال و خدمة حجاج بيت الله الحرام ، مؤكدة حرص وزارة الصحة على تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة و بشكل مجاني ، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة ، معتبرة هذه الخدمة واجباً مقدساً تسخر له كل الإمكانات ، و تبذل من أجله كل الجهود و الطاقات .

و بينت صحة جدة جاهزية كافة مرافقها الصحية لموسم حج هذا العام وفق الخطة السنوية لاستقبال و تقديم أفضل الخدمات و توفير كافة التسهيلات لضيوف بيت الله الحرام ، حيث أتمت إعداد كوادرها البشرية حيث بلغ عدد المكلفين لموسم حج هذا العام ما يقارب ( ٧٨٣ ) موظف من أطباء و فنيين و إداريين في كلاً من مركز المراقبة الوبائية بمطار الملك عبدالعزيز ، و مركز المراقبة الوبائية بميناء جدة الإسلامي ، و الوحدة الوقائية بجدة ، و التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للحجاج .