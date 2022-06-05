الصحة في جدة تستقبل أول رحلة لحجاج الخارج  

و قد أنهت الصحة في جدة ومُنذ وقت مبكر كافة التجهيزات لاستقبال و خدمة حجاج بيت الله الحرام ، مؤكدة حرص وزارة الصحة على تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لضيوف الرحمن وفق أعلى معايير الجودة و بشكل مجاني ، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لضيوف الرحمن انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة ، معتبرة هذه الخدمة واجباً مقدساً تسخر له كل الإمكانات ، و تبذل من أجله كل الجهود و الطاقات .
و بينت صحة جدة جاهزية كافة مرافقها الصحية لموسم حج هذا العام وفق الخطة السنوية لاستقبال و تقديم أفضل الخدمات و توفير كافة التسهيلات لضيوف بيت الله الحرام ، حيث أتمت إعداد كوادرها البشرية حيث بلغ عدد المكلفين لموسم حج هذا العام ما يقارب ( ٧٨٣ ) موظف من أطباء و فنيين و إداريين في كلاً من مركز المراقبة الوبائية بمطار الملك عبدالعزيز ، و مركز المراقبة الوبائية بميناء جدة الإسلامي ، و الوحدة الوقائية بجدة ، و التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للحجاج .
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