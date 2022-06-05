التأمينات الاجتماعية: بدء التسجيل في برنامج النخبة لتأهيل حديثي التخرج

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بدء التسجيل في برنامجها الوظيفي "النخبة" في نسخته السابعة لتأهيل المواهب والكفاءات الواعدة من حديثي التخرج من خلال عدة برامج وأساليب تدريبية مكثفة. وبينت المؤسسة شروط الانضمام للبرنامج, أن التقديم متاح للسعوديين لكلا الجنسين ويشترط في المتقدم الحصول على شهادة البكالوريوس من إحدى الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم، وألا يقل المعدل الأكاديمي عن (3/4) للجامعات التي يكون معدلها من 4, و(4/5) للجامعات التي يكون معدلها من 5، وأن يكون المتقدم من خريجي عام 2022م, مضيفة أن التخصصات المطلوبة هي: الإدارة الصناعية، إدارة العمليات، هندسة صناعية، إدارة الجودة، إدارة نظم المعلومات، إدارة أعمال، إدارة مخاطر، علوم الحاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات، هندسة الحاسب، هندسة برمجيات الحاسب، التأمين، العلوم الاكتوارية.

وأوضحت أنه يمكن التقديم للبرنامج من خلال موقع المؤسسة https://career.gosi.gov.sa/ar/job-search-results/ علماً أن آخر موعد للتقديم 14 يوليو 2022م. يذكر أن برنامج "النخبة" يأتي في نسخته السابعة تماشياً مع إستراتيجية المؤسسة لتطوير رأس مالها البشري وحرصاً على استقطاب أفضل الكفاءات البشرية، وإيماناً منها بأهمية صقل واستثمار مهارات الكوادر الوطنية الشابة عبر عملية تزامنية تجمع بين التعليم النظري والتطبيق العملي على رأس العمل لتكون عنصراً فاعلاً في سوق العمل المحلي للوصول إلى أهداف "رؤية المملكة 2030".