التأمينات الاجتماعية: بدء التسجيل في برنامج النخبة لتأهيل حديثي التخرج

وأوضحت أنه يمكن التقديم للبرنامج من خلال موقع المؤسسة https://career.gosi.gov.sa/ar/job-search-results/ علماً أن آخر موعد للتقديم 14 يوليو 2022م. يذكر أن برنامج "النخبة" يأتي في نسخته السابعة تماشياً مع إستراتيجية المؤسسة لتطوير رأس مالها البشري وحرصاً على استقطاب أفضل الكفاءات البشرية، وإيماناً منها بأهمية صقل واستثمار مهارات الكوادر الوطنية الشابة عبر عملية تزامنية تجمع بين التعليم النظري والتطبيق العملي على رأس العمل لتكون عنصراً فاعلاً في سوق العمل المحلي للوصول إلى أهداف "رؤية المملكة 2030".
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