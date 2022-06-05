ضبط 47 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، و39 مخالفا لرعيهم 835 متنا من الإبل 271 رأسا من الأغنام في مواقع ممنوعة،

وتم ضبط مخالفين لنظام البيئة بالصيد دون ترخيص في منطقة الرياض بحوزتهما بندقيتان هوائيتان و763 ذخيرة، وكائنان فطريان.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنا مخالفا لنظام البيئة، لتخزينة 9 أمتار مكعبة من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة.

تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.