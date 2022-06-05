أمين عسير يتفقد الأعمال التطويرية بمركز آل أبو نقطة التاريخي بطبب

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وفريق عمل الأمانة سير الأعمال التطويرية بمركز آل أبو نقطة المتحمي التاريخي في مركز طبب.

واطلع الحميدي على سير أعمال الترميم التي تتم وفق المواد والطرق الصحيحة وبما يتوافق مع النمط العمراني للقرية .

و استمع الدكتور وليد الحميدي خلال جولته إلى ملاحظات وطلبات الفريق التنسيقي.

من جهته أكد الحميدي أن هذه المطالبات محل تقدير واهتمام، مشيرا إلى أن الأمانة قد وضعت لخدمة المواطن وتستشعر مطالبهم، مؤكدا اهتمام سمو أمير المنطقة بالقرى التراثية والعمل على تطويرها واستثمارها والمحافظة عليها.

ووجه الحميدي شكره للجميع على الاهتمام بالمحافظة على الموروث التراثي بما يتواكب مع التطلعات للمحافظة على هذه الموروثات والقرى التراثية و التاريخية وأضاف الحميدي أن هناك مشاريع تطويرية للقرية سوف يبدأ العمل بها خلال الشهور القادمة .

الجدير بالذكر، فإن الأمانة تعمل على تطوير عدة قرى تراثية وفق توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ومنها مركز آل أبو نقطة التاريخي و الذي يضم عددًا من المباني الأثرية الممتدة منذ عقود حتى يتسنى لزوار المنطقة التمتع بهذه القرية و التي ستكون أيقونة معمارية و واحدة من أهم الوجهات السياحية و الاستثمارية الجديدة بالمنطقة فيما يعد موقع مركز آل أبو نقطة المتحمي التاريخي من أهم المواقع بالمنطقة ، حيث تبعد ما يقارب 26 كم عن مدينة أبها .