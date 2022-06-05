مدير عام بيئة القصيم يتفقد سير العمل بأسواق النفع العام بمدينة بريدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي على أهمية مضاعفة العمل لتسهيل الخدمات المقدمة للمزارعين والمسوقين وأصحاب المواشي في أسواق النفع العام والوحدات البيطرية والمسالخ, خاصة أن منطقة القصيم تزخر بالعديد من المشاريع الزراعية والحيوانية والمتخصصين بتربية وإنتاج الماشية.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم لمكتب الوزارة بمدينة بريدة وسوق الخضار والفواكه ومدينة الأنعام ومسلخي مدينة بريدة ومركز البصر والوحدة البيطرية بمدينة بريدة ولقاءه عدداً من التجار والدلالين.

وأشار مدير مكتب الوزارة بمدينة بريدة بندر الهدية أن الأسواق تتم مراقبتها والإشراف عليها بشكل مستمر لحماية المستهلك والتأكد من خلو المنتجات من متبقيات المبيدات عبر سحب العينات بشكل يومي للكشف عليه ومنع عرض ودخول أي منتج مجهول المصدر الزراعي.

وتستقبل أسواق النفع العام بمدينة بريدة كميات كبيرة من التمور والفواكه والخضار والورقيات التي يتم إنتاجها بمزارع منطقة القصيم، ويتداول المهتمين داخل مدينة الأنعام بمدينة بريدة أكثر من 6000 رأساً من الأغنام و800 رأساً من الإبل داخل 470 حظيرة, وبيع أكثر من 25 سيارة محملة بالأعلاف يومياً و 63 منفذاً لتجزئة الأعلاف الخضراء و25 منفذ للحبوب والمكعبات, وعلى مساحة 653 ألف م2.

وتقدم الوحدة البيطرية بمدينة بريدة خدماتها الطبية لأصحاب المواشي حيث نفذت 713 زيارة ميدانية, وأجرت 137 عملية جراحية, ورش اكثر من 32 ألف رأس من المواشي, وصرفت للمستفيدين 1,805,250 جرعة لقاح, وعالجت 20,659 حالة خلال عام 1443هـ.