محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم
أُعاد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة عقلة الصقور بالشراكة مع بلدية المحافظة مساء أمس غرس شجرة طلح بالقرب من وادي الرمة بعد ان اقتلعتها الرياح.
وتعمل مكاتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشراكة مع بلديات المنطقة بالعمل على تأهيل وإعادة الأشجار التي تتضرر بفعل الرياح وهطول الأمطار وجريان السيول, وذلك للحفاظ على الأشجار والحد من التصحر وتعزير الوعي لدى المجتمع بأهمية بالأشجار، والعمل على إعادة غرس ودعم الأشجار المقتلعة في بعض الأودية والشعاب.
كانت هذه تفاصيل خبر بيئة وبلدية محافظة عقلة الصقور تعيدان غرس شجره طلح بعد ان اقتلعتها الرياح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.