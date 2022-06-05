بيئة وبلدية محافظة عقلة الصقور تعيدان غرس شجره طلح بعد ان اقتلعتها الرياح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

أُعاد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة عقلة الصقور بالشراكة مع بلدية المحافظة مساء أمس غرس شجرة طلح بالقرب من وادي الرمة بعد ان اقتلعتها الرياح.

وتعمل مكاتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشراكة مع بلديات المنطقة بالعمل على تأهيل وإعادة الأشجار التي تتضرر بفعل الرياح وهطول الأمطار وجريان السيول, وذلك للحفاظ على الأشجار والحد من التصحر وتعزير الوعي لدى المجتمع بأهمية بالأشجار، والعمل على إعادة غرس ودعم الأشجار المقتلعة في بعض الأودية والشعاب.