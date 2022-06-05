23  فكرة وإبتكار في مسابقة الابتكارات السادسة بتقنية الأحساء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المنطقة الشرقية

اختتمت الكلية التقنية بالأحساء مسابقة الابتكارات التقنية السادسة ونتج عنها 23 تصميم أفكار وابتكارات مشاريع تقنية شارك فيها 43 متدرباً من مختلف الأقسام والتخصصات بالكلية مثل : تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية، منصّة تشخيص أعطال اصطفاف الأعمدة بتحليل الاهتزاز ، طاحونة الطاقة المتجددة عن طريق الماء ، الخلية الهيدروجينية لإنتاج الطاقة المتجددة ، scammer book ، مدير البريد الالكتروني ، فصل تدريبي افتراضي ثلاثي الأبعاد ، ميدالية التباعد الاجتماعي ، Oysters Site ، نموذج جديد لمفصلات طاولة كراسي المتدربين ، تصميم وإنجاز منصّة تعديل اصطفاف أعمدة نقل الحركة بالليزر ، جهاز قياس المسافة بالموجات فوق الصوتية ، تصميم وصناعة منصّة تشخيص خلل مركّب بتحليل الاهتزاز ، عمل نموذج لماكينة لحام نقطي وغيرها من النماذج التي حققت شرط الجانب التقني والتجسيدي للفكرة التي حددتها شروط المسابقة.

وفي حفل ختام المسابقة توج عميد الكلية صالح الريحان وبحضور وكيل شئون المتدربين محمد الشريدي ووكيل التدريب خالد الدوغان ووكيل الجودة صالح السعيد ورؤساء الأقسام ولجنة المسابقة الفائزين بالمراكز الخمسة بثمانية مشاريع بجوائز مالية وصلت إلى 7250 ريال ، حيث حقق المركز الأول “مكرر1” : مشروع حماية القدم السكري للمتدربين من قسم الحاسب الآلي حسن الشطيب ،عبدالعزيز الكعبور ، مرتضى البدوي، فاضل الحسن وبإشراف المدرب حيدر المبارك ، والمركز الأول “مكرر2” مشروع كرسي المعاق المتحرك للمتدرب عماد الخويتم من قسم ميكانيكا السيارات وبإشراف المدرب ماهر بوعبيد ، أما المركز “مكرر 3 ” مشروع تصميم وإنجاز منصّة تعديل اصطفاف أعمدة نقل الحركة بالليزر للمتدربين ناصرالهاشم و علي اللويمي من قسم صيانة الآلات الميكانيكية بإشراف المدرب إبراهيم صميدة ، فيما حقق المركز الثاني “مكرر1” تصميم مشروع فصل تدريبي افتراضي ثلاثي الابعاد للمتدرب فراس آل سالم من قسم الحاسب الآلي وبإشراف المدرب محمد الربيع ، المركز الثاني “مكرر2” مشروع الخلية الهدروجينية لأنتاج الطاقة المتجددة للمتدرب مصطفى الفردان من قسم ميكانيكا السيارات بإشراف المدرب ماهر بوعبيد ، أما المركز الثالث مشروع قفاز كاشف الكهرباء للمتدربين عبدالله الر اشد ،حيدر الحمد، عبدالملك العبدالواحد ، فيصل ممدوح العتوي من قسم الحساب الآلي بإشراف المدرب حيدر المبارك ، أما المركز الرابع مشروع عمل لنموذج لمروحة شفط غازات العادم للمتدرب أدم الأحمد من قسم ميكانيكا السيارات بإشراف المدرب ماهر بوعبيد ، فيما حصل على المركز الخامس مشروع scammer book للمتدربين حسين الحسين، منتظر الديرم ،علي المتروك ،سجاد السهيو من قسم الحاسب الآلي بإشراف المدرب صالح المكي.

وأشار رئيس مركز النشاط شكري الحمام بأنه من شروط المسابقة أن تكون المشاركة المقدمة من فكر وعمل المتدرب أو المتدربين وأن تخلو من أي شيء يخل بالأمانة العلمية أو يتعدى على الحقوق الملكية للآخرين ،وأن تحمل المشاركة فكرة جديد أو تطويراً فعلياً لفكرة سابقة مع شرط احتوائها على جانب إبداعي .

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