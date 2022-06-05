أمانة الشرقية تنفذ 5618 جولة رقابية وترصد 437 مخالفة خلال أسبوع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، الأسبوع الماضي 5618 جولة رقابية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن رصد 437 مخالفة، لمنشآت غير متقيدة بالاشتراطات البلدية والصحية والتعليمات.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية المكثفة، والحملات التوعوية على الأسواق والمراكز التجارية، وقصور الأفراح والمناسبات والاستراحات، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وكذلك استمرار تفعيل مبادرة “ممتثل” بمدن ومحافظات المنطقة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة بلدية، من خلال مركز البلاغات ٩٤٠ لمعالجتها.