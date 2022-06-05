اخبار دوليه – وزير المالية: 1800 شخص استفاد من «الإقامة الذهبية».. وزيادة في نشاط السوق العقاري

محمد بن مسعود - الدمام - قال‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1800‭ ‬شخص‭ ‬استفاد‭ ‬من‭ ‬الإقامة‭ ‬الذهبية،‭ ‬وذلك‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭.‬

وأكّد‭ ‬أن‭ ‬الإقامة‭ ‬الذهبية‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬نشاط‭ ‬السوق‭ ‬العقاري،‭ ‬وتعزيز‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬محالات‭ ‬عديدة،‭ ‬واستقطاب‭ ‬الكفاءات‭ ‬ف‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬منتدى‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الذي‭ ‬يعقده‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬اليوم‭ ‬بحضور‭ ‬وزراء‭ ‬ومسؤولين‭ ‬واقتصاديين‭.‬

واستعرض‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازات‭ ‬خطط‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وقال‭ ‬بأن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولة‭ ‬من‭ ‬منصة‭ ‬استثمار‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية‭ ‬شملت‭ ‬إدراج‭ ‬17‭ ‬أرض‭ ‬حكومية‭ ‬بمساحة‭ ‬إجمالية‭ ‬تبلغ‭ ‬230‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭.‬

وأكّد‭ ‬الوزير‭ ‬استمرار‭ ‬تعافي‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وبالأخص‭ ‬غير‭ ‬النفطية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬نمو‭ ‬بمقدار‭ ‬13‭% ‬للقطاع‭ ‬غير‭ ‬النفطي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وذكر‭ ‬الوزير‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬برنامح‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬27‭ ‬برنامجح‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭.‬