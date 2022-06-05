اخبار دوليه – وزير المالية: 1800 شخص استفاد من «الإقامة الذهبية».. وزيادة في نشاط السوق العقاري

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن أكثر من 1800 شخص استفاد من الإقامة الذهبية، وذلك منذ إطلاق المبادرة في فبراير الماضي.
وأكّد أن الإقامة الذهبية ساهمت في زيادة نشاط السوق العقاري، وتعزيز البيئة الاستثمارية في محالات عديدة، واستقطاب الكفاءات ف مختلف القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة الوزير في افتتاح منتدى التعافي الاقتصادي الذي يعقده مجلس الشورى اليوم بحضور وزراء ومسؤولين واقتصاديين.
واستعرض الوزير في كلمته أبرز إنجازات خطط التعافي الاقتصادي، وقال بأن المرحلة الأولة من منصة استثمار الأراضي الحكومية شملت إدراج 17 أرض حكومية بمساحة إجمالية تبلغ 230 ألف متر مربع.
وأكّد الوزير استمرار تعافي القطاعات الاقتصادية وبالأخص غير النفطية، مشيرًا إلى تحقيق نمو بمقدار 13% للقطاع غير النفطي في الربع الأخير من العام الماضي.
وذكر الوزير بأنه تم الانتهاء من 16 برنامح من أصل 27 برنامجح ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
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