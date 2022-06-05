اخبار الخليج – ‮«‬انتخابات‭ ‬نقابة‭ ‬العاملين‭ ‬بشركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬بابكو‮»‬

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬كان‭ ‬تأسيس‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬بابكو‮»‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1929‭ ‬بمثابة‭ ‬بداية‭ ‬تحول‭ ‬جذري‭ ‬كان‭ ‬تأثيره‭ ‬محسوسًا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وعبر‭ ‬المنطقة‭. ‬من‭ ‬بلد‭ ‬معروف‭ ‬بتجارة‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬،‭ ‬أصبحت‭ ‬البحرين‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬وقادت‭ ‬التغيير‭ ‬نحو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الصناعي‭.‬

واليوم‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬أبواب‭ ‬اكتمال‭ ‬مشروع‭ ‬تحديث‭ ‬المصفاة‭ ‬الذي‭ ‬يكون‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين،‭ ‬ولشركة‭ ‬بابكو‭.. ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الانسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬القابضة‭ ‬للنفط‭ ‬والغاز‭. ‬وأداره‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الزين‭ ‬وقيادة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬جواهري‭.‬

بابكو‭ ‬على‭ ‬أعتاب‭ ‬محطة‭ ‬مضيئة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬أهمية‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الانتخابي‭ ‬الذي‭ ‬سيلعب‭ ‬دورا‭ ‬مؤثرا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أسس‭ ‬البناء‭ ‬الراسخ‭ ‬بين‭ ‬العمال‭ ‬والإدارة‭ ‬وفق‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لعاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المفدى‭.‬

من‭ ‬هنا،‭ ‬ندعو‭ ‬كل‭ ‬العمال‭ ‬ممن‭ ‬يحق‭ ‬لهم‭ ‬التصويت‭ ‬إلى‭ ‬التوجه‭ ‬صباح‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬ل‭ ‬9‭ ‬يونيو‭ ‬2022‭ ‬للمشاركة‭ ‬بكل‭ ‬فاعلية‭ ‬في‭ ‬العرس‭ ‬الانتخابي‭ ‬الديمقراطي‭ ‬لشركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لترسيخ‭ ‬مبدأ‭ ‬المشاركة‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬ركائز‭ ‬نجاح‭ ‬التجارب‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬لتأكيد‭ ‬جدارة‭ ‬العمال‭ ‬واستحقاقه‭ ‬لممارسة‭ ‬الحياة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬كاملة‭.‬

نقول‭ ‬ذلك‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬عمال‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ ‬بابكو‭ ‬قد‭ ‬عودنا‭ ‬دائما،‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬تاريخه‭ ‬العريق،‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يبادر‭ ‬دائما‭ ‬إلى‭ ‬القيام‭ ‬بواجباته‭ ‬وتحمل‭ ‬مسؤولياته‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يُذهل‭ ‬المراقبين‭.‬

ونتشرف‭ ‬بدعوتكم‭ ‬الى‭ ‬العرس‭ ‬الانتخابي‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬بابكو‭ ‬العوالي‭.‬