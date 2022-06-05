اخبار الخليج – ‮«‬انتخابات‭ ‬نقابة‭ ‬العاملين‭ ‬بشركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬بابكو‮»‬

محمد بن مسعود - الدمام - كان تأسيس شركة نفط البحرين «بابكو» في عام 1929 بمثابة بداية تحول جذري كان تأثيره محسوسًا في البحرين وعبر المنطقة. من بلد معروف بتجارة اللؤلؤ ، أصبحت البحرين رائدة في قطاع النفط والغاز وقادت التغيير نحو الاقتصاد الصناعي.
واليوم شركة نفط البحرين على أبواب اكتمال مشروع تحديث المصفاة الذي يكون واحدًا من أكبر المشاريع التي تم تنفيذها في تاريخ البحرين، ولشركة بابكو.. في العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الانسانية وشئون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز. وأداره رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد عبد الله الزين وقيادة الدكتور عبد الرحمن جواهري.
بابكو على أعتاب محطة مضيئة أخرى في مسيرتها الوطنية في ضوء أهمية الاستحقاق الانتخابي الذي سيلعب دورا مؤثرا في تعزيز أسس البناء الراسخ بين العمال والإدارة وفق المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البلاد المفدى.
من هنا، ندعو كل العمال ممن يحق لهم التصويت إلى التوجه صباح الخميس الموافق ل 9 يونيو 2022 للمشاركة بكل فاعلية في العرس الانتخابي الديمقراطي لشركة نفط البحرين، ليس فقط لترسيخ مبدأ المشاركة الذي هو أحد ركائز نجاح التجارب الديمقراطية، ولكن أيضا لتأكيد جدارة العمال واستحقاقه لممارسة الحياة الديمقراطية كاملة.
نقول ذلك ونحن على ثقة بأن عمال شركة نفط البحرين بابكو قد عودنا دائما، على مدى تاريخه العريق، على أنه يبادر دائما إلى القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته على نحو يُذهل المراقبين.
ونتشرف بدعوتكم الى العرس الانتخابي الذي سيقام في نادي بابكو العوالي.
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