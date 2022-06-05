محمد بن مسعود - الدمام - قامت‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬بغرس‭ ‬191‭ ‬شجرة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة،‭ ‬وذلك‭ ‬بدعم‭ ‬كريم‭ ‬من‭ ‬ستاندرد‭ ‬تشارترد‭ ‬بنك‎

وتأتي‭ ‬هذا‭ ‬المساهمة‭ ‬الكريمة‭ ‬من‭ ‬ستاندرد‭ ‬تشارترد‭ ‬بنك‭ ‬لتؤكد‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬الهادفة‭ ‬لتوسعة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬والنهوض‭ ‬بالقطاع‭ ‬البيئي‭ ‬والزراعي،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬آثار‭ ‬المتغيرات‭ ‬البيئية‭ ‬والمناخية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المساهمة‭ ‬الفعلية‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والوصول‭ ‬للحياد‭ ‬الصفري‭ ‬الكربوني‭ ‬بحلول‭ ‬2060م‭.‬

وتعتبر‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬المشاريع‭ ‬الاسكانية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تدشينها‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وتتميز‭ ‬المدينة‭ ‬بموقع‭ ‬حيوي‭ ‬يحده‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬مياه‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬طريق‭ ‬الملك‭ ‬حمد،‭ ‬ونظرا‭ ‬للكثافة‭ ‬السكانية‭ ‬الكبيرة‭ ‬والطبيعة‭ ‬الساحلية‭ ‬والصحراوية‭ ‬للمنطقة‭ ‬فكان‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬ان‭ ‬تساهم‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬بزيادة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خلق‭ ‬سواتر‭ ‬نباتية‭ ‬طبيعية،‭ ‬واضفاء‭ ‬طابع‭ ‬جمالي‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زراعة‭ ‬100‭ ‬شجرة‭ ‬رول‭ ‬و91‭ ‬شجرة‭ ‬بونسيانا‭ ‬لتزهو‭ ‬المدينة‭ ‬بجمال‭ ‬تلك‭ ‬الاشجار‭ ‬ويستظل‭ ‬المارة‭ ‬بظلالها‭.‬

ومن‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬مفهوم‭ ‬التطوع‭ ‬والمواطنة‭ ‬قام‭ ‬البنك‭ ‬بدعوة‭ ‬موظفيه‭ ‬وأسرهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬غرس‭ ‬الأشجار،‭ ‬وذلك‭ ‬بإشراف‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬البلدية‭ ‬الجنوبية‭.‬