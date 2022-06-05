محمد بن مسعود - الدمام - قامت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، بغرس 191 شجرة في مدينة خليفة، وذلك بدعم كريم من ستاندرد تشارترد بنك
وتأتي هذا المساهمة الكريمة من ستاندرد تشارترد بنك لتؤكد على الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية الهادفة لتوسعة الرقعة الخضراء والنهوض بالقطاع البيئي والزراعي، والعمل على تخفيف آثار المتغيرات البيئية والمناخية وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك من خلال المساهمة الفعلية من القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول 2060م.
وتعتبر مدينة خليفة من أحدث المشاريع الاسكانية التي تم تدشينها في المحافظة الجنوبية، وتتميز المدينة بموقع حيوي يحده من ناحية مياه الخليج العربي ومن ناحية أخرى طريق الملك حمد، ونظرا للكثافة السكانية الكبيرة والطبيعة الساحلية والصحراوية للمنطقة فكان من المهم ان تساهم المبادرة الوطنية بزيادة الرقعة الخضراء في المدينة من أجل خلق سواتر نباتية طبيعية، واضفاء طابع جمالي على المدينة من خلال زراعة 100 شجرة رول و91 شجرة بونسيانا لتزهو المدينة بجمال تلك الاشجار ويستظل المارة بظلالها.
ومن أجل تعزيز مفهوم التطوع والمواطنة قام البنك بدعوة موظفيه وأسرهم من أجل المساهمة في غرس الأشجار، وذلك بإشراف من المختصين في البلدية الجنوبية.
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