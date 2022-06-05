شكرا لقرائتكم خبر عن بيئة مكة تحتفي بيوم البيئة العالمي عبر نشر الوعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن يوم البيئة العالمي ، يحظى برعاية بالغة من الجهات ذات العلاقة ، لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، والتي تهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.

لذلك اكد حرص فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة مع الجهات ذات العلاقة على مواكبة المناسبات البيئية العالمية و الوطنية عبر نشر ثقافة الوعي البيئي في شتى المجالات

حيث يحتفي العالم بيوم البيئة العالمي 5 يونية لعام 2022 تحت شعار" لا نملك سوى أرض واحدة" .

و ذلك بتنفيذ الخطط البيئية للمحافظة على جودة عناصر البيئة و مواردها ، والتي تسعى لتحقيق التوزان بين استدامة الموارد الطبيعية وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبين ان ادارة البيئة بفرع منطقة مكة المكرمة ستنوع محاور الاحتفال هذا العام فهي فعاليات تهدف لمناقشة و توعية أفراد المجتمع بالأمور الحيوية لتغيير سلوك الأفراد نحو الأفضل و إتاحة الفرص للتفاعل و إحداث إضافة في بيئتنا وتسعى لرفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة و نشر الثقافة البيئية وترسيخ أهداف جودة الحياة وتعزيز المسؤولية المجتمعية للمحافظة على البيئة .

وتستهدف فعاليات الأسبوع عدة أركان توعوية وتثقيفية، بمشاركة جهات رسمية واجتماعية على مدى خمسة أيام تهدف لرفع الوعي لدى المجتمع من أجل الحفاظ على البيئة ،و نشر ثقافة الوعي البيئي تعزيزاً للمحافظة على جودة عناصر البيئة في منطقة مكة المكرمة والارتقاء بالبيئة، كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن الحفاظ على التوازن البيئي وحماية الحياة الطبيعية، الأمر الذي يسهم في إثراء ودعم البيئة في منطقة مكة المكرمة وتشجيع أفراد المجتمع على تبني السلوك البيئي الإيجابي.

يذكر ان مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ نجح في اقامة مبادرة لتنظيف الشعاب المرجانية من شباك صيد الأسماك النايلون العالقة بالشعاب المرجانية والمخلفات البيئة المتروكه داخل البحر بالمحافظة ،وذلك بمشاركة مجموعة من طاقم غواصين من " جامعة كاوست" ومجموعة من طاقم غواصين " مركز مانتا للغوص" المتعاونين مع مكتب الوزارة بمحافظة رابغ .

وتم حث وتثقيف الصيادين والمتنزهين بضرورة المحافظة على الحياة البحرية من المخلفات البيئة .

و يدعو فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة.