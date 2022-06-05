شكرا لقرائتكم خبر عن 4 جلسات عمل في المؤتمر الرابع لـ «التعاون الإسلامي» حول الوساطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الجلسة الأولى "دور منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء في مجال الوساطة"

• الجلسة الثانية "الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية"

• الجلسة الثالثة "الوساطة من منظور إنساني في ظل الأزمات"

• الجلسة الرابعة "الطريق إلى الأمام في الوساطة"

تشهد أعمال المؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوساطة "تجارب وآفاق" الذي تسضيفه وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة يومي 5 و6 يونيو 2022، تنظيم أربع جلسات عمل بمشاركة متحدثين وخبراء دوليين في مجال الوساطة.

وتنعقد الجلسة الأولى بعنوان "دور منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء في مجال الوساطة" ويترأسها الدكتور عبد الله بن موسى الطائر من وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ومدير عام الديوان في منظمة التعاون الإسلامي ومستشار الأمين العام سابقا.

ويتحدث في هذه الجلسة الدكتور مطلق القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات في وزارة خارجية قطر، والسفير أحمد عبد اللطيف المدير العام لمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام، ونبيل دبور المدير العام لمركز سيسرك، والسفير حسن علي مدير الإدارة القانونية في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وفي الجلسة الثانية "الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية" التي يترأسها السفير فيصل طراد سفير المملكة العربية السعودية السابق لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا واليابان، يتحدث الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وشؤون المفاوضات في مجلس التعاون الخليجي، والسفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد لشؤون الأمن القومي العربي في جامعة الدول العربية، والسيد مارتن ألباني منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قسم فض النزاعات ودعم الوساطة في الاتحاد الأوروبي، والسفير إبراهيم خيرت المبعوث الخاص لأمين عام منظمة التعاون الإسلامي إلى ميانمار، والسيدة تيريزا ويتفيلد مديرة شعبة السياسات والوساطة في الأمم المتحدة.

كما يتحدث في الجلسة الثالثة "الوساطة من منظور إنساني في ظل الأزمات" التي يترأسها السفير طارق بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقاقية والاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي والمبعوث الخاص للأمين العام إلى أفغانستان، الدكتور قطب مصطفى سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، والدكتور سامر الجطيلي مستشار المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والسيد عمر عوده رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي، والدكتور محمد العسبلي المدير التنفيذي للجنة الإسلامية للهلال الدولي.

وفي الجلسة الرابعة "الطريق إلى الأمام في الوساطة" التي يترأسها السفير يوسف الضبيعي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي والمبعوث الخاص للأمين العام إلى جامو وكشمير، يتحدث السفير نصير باكوار يفاري المبعوث الخاص لأمين عام منظمة التعاون الإسلامي لأفريقيا، والسفير غوستي أغونغ بوجا المدير التنفيذي لمعهد رابطة أمم جنوب شرق آسيا للسلام والمصالحة، والدكتور سلطان بركات المدير المؤسس لمركز دراسات النزاعات والشؤون الإنسانية، والدكتور أوزكان دومان مدير إدارة التحليل وتنسيق السياسة الخارجية في وزارة الخارجية التركية، والسيد باتريك دوفيرز من المعهد الأوروبي للسلام.