شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أعمال المنتدى السعودي الإسباني اليوم بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارتا الاستثمار والسياحة، اليوم في الرياض، أعمال المنتدى السعودي الإسباني، وتتضمن أعمال المنتدى جلسات حوارية لمناقشة المشاريع الكبرى في المملكة، إضافة إلى جلسات حوارية في عدد من المجالات حول السياحة المستدامة والبنى التحتية والضيافة والابتكار والتكنولوجيا.

كما تتخلل أعمال المنتدى جلسات ثنائية بين مؤسسات القطاع الخاص من الجانبين لاستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات.

ويشارك في المنتدى السعودي الإسباني كل من المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، وأحمد الخطيب وزير السياحة، وماريا رييس ماروتو وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، ومسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، وممثلي كبرى الشركات السعودية والإسبانية.