البرلمان العربي يرحب بتمديد الهدنة في اليمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
رحب البرلمان العربي بتمديد الهُدنة في اليمن شهرين إضافيين، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة دعم تثبيت وقف إطلاق النار في اليمن والعمل على دفع الأطراف نحو الحل الشامل.
ونوّه البرلمان العربي في بيان اليوم بالدور المحوري الذي تقوم به المملكة في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، ورفع المعاناة عن اليمنيين، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالمبادرة السعودية التي تم الإعلان عنها في مارس عام 2021م لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل.
وأكد البرلمان العربي حرصه على دعم كافة الجهود التي تسهم في الدفع إلى الوصول لحل سياسي مستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، داعيًا كافة الأطراف إلى اتخاذ إجراءات سريعة تفضي إلى عملية سلام شاملة وتسوية دائمة.
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