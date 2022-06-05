كلية الصيدلة بجامعة نجران تختتم مشاركتها في حملة “كبدك تطمن عليها”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران
اختتمت كلية الصيدلة بجامعة نجران، أمس، مشاركتها في الحملة التوعوية التي نظمتها الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد، تحت شعار “كبدك تطمن عليها”، وذلك بمجمع العزام مول بنجران.
وشاركت الكلية بركن خاص بتوعية المجتمع عن أهمية استخدام الأعشاب الطبيعية والنباتات الطبية في تعزيز صحة الكبد والمحافظة على وظائفها، إضافةً إلى ركن آخر خاص بالاستشارات الدوائية وتوعية المجتمع حول عدم الإفراط في استخدام الأدوية، ومتابعة الفحوصات اللازمة للكبد أثناء استخدام بعض الأدوية التي قد تضر بصحة الكبد.
وتهدف الحملة التي استمرت 3 أيام، إلى التوعية بأمراض الكبد وطرق المحافظة عليها من خلال توزيع مطبوعات توعوية وتعريفية.
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